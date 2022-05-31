Зінченко розплакався, говорячи про війну перед матчем із Шотландією

Футболіст розуміє, чого хочуть українці зараз

Футболіст збірної України Олександр Зінченко перед найважливішою грою відбору на ЧС-2022 із Шотландією не стримав емоцій.

Відповідне відео з’явилося на сторінці УАФ у YouTube.

ШОТЛАНДІЯ — УКРАЇНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Захисник "Ман Сіті" та збірної України взяв участь у пресконференції, присвяченій грі. На запитання щодо можливого успіху (вихід на ЧС) Зінченко заявив, що всі українці хочуть, щоб війна закінчилася. У цей момент на обличчі гравця з’явилися сльози.

"У кожного з українців є головна мрія – зупинити війну. Я розмовляв із багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв із маленькими українцями. Діти нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію про те, щоб війна закінчилася". Але якщо казати про футбол, то у нас теж є мрія – поїхати на чемпіонат світу і подарувати ці емоції українцям у цей непростий час. Тому що вони на це заслуговують", — заявив Зінченко.

Нагадаємо, матч Шотландія — Україна відбудеться у середу, 1 червня. Цей поєдинок можна буде подивитися на ТБ, а букмекери вже дали свій прогноз.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков дав дивні відповіді на пресконференції у Хорватії.