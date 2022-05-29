Шотландія — Україна: де і коли дивитись ключовий матч відбору на ЧС-2022

Збірну України чекають два "фінали"

У середу, 1 червня, національна команда України, яка завершила травневий збір грою у Хорватії, проведе найважливіший матч відбору на ЧС-2022 із Шотландією. Поєдинок у прямому ефірі в Україні покаже телеканал Індіго ТБ.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч Шотландія — Україна пройде у Глазго (Шотландія) на стадіоні "Хемпден Парк", початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі в Україні зустріч також покаже телеканал "Футбол 1" та платформа oll.tv (потрібна підписка).

Нагадаємо, на травневому зборі "Жовто-сині" перемогли італійський "Емполі" (1:3), а також розібралися з німецькою "Боруссією" М (1:2).

Зазначимо, що у разі успіху в Шотландії збірна України вийде у фінал європейської кваліфікації, де на суперника чекає команда Уельсу. Переможець фінального матчу вийде на чемпіонат світу з футболу. До речі, вже відбулося жеребкування фінального раунду ЧС-2022 у Катарі. Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков після матчу з "Рієкою" відправив гравців "працювати з дружинами".