Шотландія — Україна: де і коли дивитись ключовий матч відбору на ЧС-2022
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Збірну України чекають два "фінали"
У середу, 1 червня, національна команда України, яка завершила травневий збір грою у Хорватії, проведе найважливіший матч відбору на ЧС-2022 із Шотландією. Поєдинок у прямому ефірі в Україні покаже телеканал Індіго ТБ.
Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.
Матч Шотландія — Україна пройде у Глазго (Шотландія) на стадіоні "Хемпден Парк", початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі в Україні зустріч також покаже телеканал "Футбол 1" та платформа oll.tv (потрібна підписка).
Нагадаємо, на травневому зборі "Жовто-сині" перемогли італійський "Емполі" (1:3), а також розібралися з німецькою "Боруссією" М (1:2).
Зазначимо, що у разі успіху в Шотландії збірна України вийде у фінал європейської кваліфікації, де на суперника чекає команда Уельсу. Переможець фінального матчу вийде на чемпіонат світу з футболу. До речі, вже відбулося жеребкування фінального раунду ЧС-2022 у Катарі. Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня.
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков після матчу з "Рієкою" відправив гравців "працювати з дружинами".