Шотландия - Украина: где и когда смотреть ключевой матч отбора на ЧМ-2022

Сборную Украины ждут два "финала"

В среду, 1 июня, национальная команда Украины, завершившая майский сбор игрой в Хорватии, проведет важнейший матч отбора на ЧМ-2022 с Шотландией. Поединок в прямом эфире в Украине покажет телеканал Индиго ТВ.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч Шотландия — Украина пройдет в Глазго (Шотландия) на стадионе "Хэмпден Парк", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине встречу также покажет телеканал "Футбол 1" и платформа oll.tv (требуется подписка).

Напомним, на майском сборе "Желто-синие" победили итальянский "Эмполи" (1:3), а также разобрались с немецкой "Боруссией" М (1:2).

Отметим, в случае успеха в Шотландии сборная Украины выйдет в финал европейской квалификации, где на соперника ожидает команда Уэльса. Победитель финального матча выйдет на чемпионат мира по футболу. К слову, уже состоялась жеребьевка финального раунда ЧМ-2022 в Катаре. Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков после матча с "Риекой" отправил игроков "работать с женами".