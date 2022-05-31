Команда друга путіна вперше вийшла до Серії А: скільки грошей витратили

Клуб політика гратиме в еліті італійського футболу

Одіозний італійський політик Сільвіо Берлусконі, який незважаючи на дружбу з володимиром путіним вступився за Україну, вивів свою футбольну команду в Серію А.

У фіналі раунду плей-офф "Монца" Берлусконі за сумою двох матчів пройшла "Пізу" (2:1, 3:4), причому у другому поєдинку командам довелося грати додатковий час після перемоги пізанців з рахунком 3:2. "Монца" вперше у своїй історії вийшла до Серії А.

Чотири роки тому Берлусконі купив "Монцу", яка на той момент виступала в Серії С. Несподіване придбання за 3 млн євро фактично було подарунком на 82-річчя політика. До керівництва клубу увійшов і Адріано Галліані, колишній віцепрезидент "Мілана", яким раніше володів Берлусконі. Галліані, який родом із Монци, вважав придбання команди "актом кохання". Вже тоді називалася головна мета "Біло-червоних" — вихід до Серії А.

Команда без проблем піднялася у класі, проте з першої спроби штурм Серії B не вдався. Тільки цього сезону "Монца" з 4-го місця вийшла у плей-офф, де успішно пройшла "Брешію" та "Пізу".

Відеоогляд матчу "Піза" — "Монца":

"Монца", враховуючи фінансову стабільність, запросто може опинитися у першій половині таблиці після закінчення наступного сезону Серії А.

Скільки грошей витратили Берлусконі та Галліані, щоб за чотири роки підняти клуб із Серії С до Серії А?

Придбання "Монци" – 2,9 млн евро

2018 рік — 1,68 млн

2019 рік — 9,25 млн

2020 рік — 26,7 млн

2021 рік — 31,2 млн

Таким чином, боси "Монци" витратили близько 72 мільйонів євро без урахування останнього фінансового року. Отже, сума точно близька до 100 млн євро.

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