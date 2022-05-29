"Феєричний клоун": російський переговорник прийшов на футбол у кепці Putin Team з літерою Z із георгіївської стрічки (відео)

Політик заявив, що прийшов у "правильній" кепці

Глава російської делегації на переговорах з Києвом, помічник президента росії Володимир Мединський засвітився на фіналі Кубка рф з футболу "Спартак" (Москва) — "Динамо" (Москва).

Про це повідомляє "РІА Новини Спорт".

Перемовник прийшов на стадіон у кепці з написом Putin Team, а також літерою Z із георгіївської стрічки. Політик заявив, що це "правильна" кепка.

У мережі висміяли Мединського, а один із користувачів назвав політика "феєричним клоуном".

У мережі висміяли появу Мединського у кепці з буквою Z

Зазначимо, зрештою "Спартак" переміг "Динамо" з рахунком 2:1.

Додамо, що востаннє переговорники москви та Києва зустрічалися в Стамбулі наприкінці березня.

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Нагадаємо, у середині квітня Верховна Рада України офіційно заборонила символіку російських окупантів, включаючи символи війни V та Z. Пізніше президент України Володимир Зеленський не підписав закон про заборону символіки рф, документ був відправлений на доопрацювання. 22 травня ВР проголосувала за закон, що передбачає заборону в Україні російської символіки, яка пов’язана з окупаційною армією.