Рада заборонила російські ліки та символіку і вийшла з угоди щодо Великої вітчизняної

В Україні ухвалили низку законів щодо росії, Білорусі та СНД

Верховна Рада України під час засідання 22 травня окрім продовження воєнного стану ухвалила ще низку законопроєктів, які містять заборону на російські символи, постачання медикаментів з росії та Білорусі, а також про вихід із низки угод СНД.

Про це поінформував у своєму телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що лише за день парламент схвалив 16 законів.

Так 299 нардепів проголосували за заборону на обіг в Україні медичних препаратів, які виробляються на російських та білоруських підприємствах (№7313 ). Головною метою цього документа є зниження фінансування військової машини держави-агресора та мотивування інших країн знизити закупівлю продукції у росіян.

Відтепер лікарський засіб може отримати відмову в реєстрації, якщо з’ясується, що він був зроблений на російських або білоруських підприємствах, а також якщо його представник пов’язаний з російськими компаніями.

Крім того, 313 нардепів підтримали законопроєкт №7214, який передбачає заборону в Україні російської символіки, пов’язаної з окупаційною армією. Це включає в себе як символіку підрозділів і пологів військ армії Росії, так і використання латинських букв "Z" і "V" без правомірного контексту і у випадках виправдання дій окупантів. При цьому заборона поширюється як на політичні партії, так і на громадські організації.

Використання цих символів все ще дозволяється у наукових цілях, експозиціях музеїв, тематичних фондах та підручниках.

Також нардепи денонсували низку угод про співпрацю з СНД, а саме:

про спільну боротьбу з незаконною міграцією;

про спільний аграрний ринок;

про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна з росією;

про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій вітчизняній війні (Друга світова війна — ред.)

Як повідомлялося раніше, 22 травня також було досягнуто згоди між Україною та Польщею про запровадження спільного прикордонного контролю, що у результаті має призвести до створення єдиного умовного кордону між нашими країнами.