Кордон стане умовним: Зеленський повідомив про нові домовленості України та Польщі

Двосторонню угоду мають втілити у життя найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна та Польща можуть ввести спільний прикордонний та митний контроль на кордоні.

Промову глави держави у Верховній Раді опублікував заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга на власній сторінці у Facebook.

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За словами Зеленського, найближчим часом Україна та Польща втілять відповідну двосторонню угоду щодо прикордонно-митного контролю, який в результаті стане єдиним умовним кордоном.

"Ми рідні. І між нами немає меж або бар'єрів. Український і польський народи ментально вони давно не поділяють. Тому ми дійшли згоди найближчим часом втілити це у відповідну двосторонню угоду. Спочатку щодо спільного прикордонно-митного контролю, а потім і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського союзу", — зазначив президент України.

Варто зазначити, що у Верховній Раді у неділю, 22 травня, виступив також президент Польщі Анджей Дуда, який прибув в Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, що з трибуни парламенту польський президент пожартував про фінал "Євробачення-2022", зазначивши, що ніхто і ніщо не посварить українців та поляків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що докладатиме всіх зусиль для якнайшвидшого покарання всіх причетних до воєнних злочинів російських окупантів на території нашої держави.