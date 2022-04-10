Воєнні злочинці мають бути покарані: Дуда заявив про повну підтримку України

Дуда вважає, що Україна не повинна 80 років чекати на покарання винних воєнних злочинців.

Президент Польщі Анджей Дуда, який публічно підтримує Україну, заявив, що докладатиме всіх зусиль для якнайшвидшого покарання всіх причетних до воєнних злочинів російських окупантів на території нашої держави.

Про це йдеться у Twitter-акаунті канцелярії президента.

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Дуда заявив, що Польща буде надавати Україні підтримку на всіх рівнях для того, щоб покарати воєнних злочинців. За словами польського президента, українська держава не повинна десятки років чекати покарання винних.

"Ми будемо підтримувати Україну в усіх юридичних і дипломатичних діях, спрямованих на покарання винних у злочинах, які в цей момент здійснюють росіяни. Ми зробимо все, щоб постраждалим українцям не довелося чекати справедливості 80 років!" – заявив президент Польщі.

Нагадаємо, що днем раніше Польща розкритикувала владу Угорщини, яка не помічає жахів звірств росіян у Бучі. Крім того, польські політики закликали до створення міжнародної комісії з розслідування "різанини у Бучі".

Також ми писали, що країна-союзник Польща разом з Латвією, Литвою та Естонією розпочнуть процес повної транспортної ізоляції від росії.