"Орбану треба до лікаря": Польща жорстко заступилася за Україну

В Угорщині вважають, що різанина у Бучі могла бути постановкою.

У Польщі розкритикувала владу Угорщини, яка не помічає жахів звірств росіян у Бучі.

Віцепрем’єр та лідер правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський в інтерв’ю radioplus розкритикував владу Угорщини, зокрема прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Качинський наголосив, що Польща не зможе співпрацювати з Угорщиною як раніше, поки позиція її лідера щодо війни росії проти України не зміниться. Також голова польської партії "Право і справедливість" порадив Орбану звернутися до офтальмолога, щоб нарешті побачити злочини росіян у Київській області.

"Орбану потрібен офтальмолог, щоб побачити Бучу. Відновлення відносин можливе лише після зміни оцінок війни в Україні!" — заявив Качинський.

Нагадаємо, 9 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що один із лідерів країни ЄС зажадав доказів, що "різанина в Бучі" не була постановкою. ЗМІ повідомили, що йдеться про прем’єрміністра Угорщини. До слова, Орбан готовий платити кривавому диктатору володимиру путіну за газ рублями.