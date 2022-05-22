Дуда в Раді пожартував з приводу скандалу з "Євробаченням 2022"

У глави Польщі виявилося дуже гарне почуття гумору.

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого виступу у Верховній Раді, куди він приїхав у неділю 22 травня, не оминув і теми пісенного конкурсу "Євробачення 2022", в якому феєрично перемогла команда з України — гурт Kalush Orchestra. А точніше той скандал, який розгорнувся навколо голосування польського та українського журі.

Політик поставився до цієї ситуації з гумором, зазначивши, що ніхто і ніщо не посварить українців та поляків, повідомляє телеграм-канал "Політика Країни".

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", — пожартував Дуда у Раді.

Нагадаємо, що після публікації результатів голосування на "Євробаченні 2022" для та від кожної країни українці почали масово обурюватися тому, що українське журі залишило польського представника, співака Ochman, без балів, хоча Польща оцінила українську групу у 12 балів. Зазначимо, що глядачі з України віддали польському співаку заповітну 12-ку.

Глава журі від України на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця вибачився перед польським народом, зазначивши, що голосування було прозорим, і журі заборонено орієнтуватися на політичні чинники у виставленні балів.

Також раніше "Телеграф" писав, що за низькі оцінки Польщі також намагався виправдатися і ще один член журі — українська співачка Ірина Федишин, проте зробила вона лише гіршою.