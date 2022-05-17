Фронтмен Kalush Orchestra відреагував на "нуль" Польщі від України: вийшло не дуже

Олег Псюк сподівається, що поляки не будуть ображатися на Україну

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який разом з українською делегацією на Євробаченні-2022 повернувся після перемоги в конкурсі до України, засмучений через скандал навколо низьких оцінок для Польщі від нашого журі. Як повідомляє "Телеграф", про це він сказав на пресконференції у Львові, 17 травня.

Так, українці почали масово вибачатися перед поляками за те, що журі України не дало жодного балу.учаснику з Польщі, співаку під псевдонімом Ochman.

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За словами Олега, вийшла дуже дивна ситуація.

"Мені самому незручно перед Польщею. Особисто мені дуже подобається пісня Ochman, і вона навіть є в моєму топ- 5 (пісень Євробачення-2022 – Ред.). Тому це було дивно. Не знаю всіх деталей, начебто там щось не так з оцінюванням було… Маємо надію, що наші друзі-поляки не будуть тримати образи ні на кого через те, що вийшло, дійсно, якось не дуже", — висловився лідер Kalush Orchestra.

Нагадаємо, голова журі від України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Вадим Лисиця вибачився перед польським народом. Він також наголосив, що журі не мали права орієнтуватися на політичні фактори у виставленні балів. За його словами, голосування було прозорим, а в 0 балів виступ польського представника оцінили не лише Україна. Зазначимо, що від польського журі українському гурту "полетіло" максимум – 12 балів. І хоча українські експерти низько оцінили Ochman, глядачі з України віддали йому заповітну 12-ку.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", в Турині учасники з України і Польщі заспівали в дуеті. Учасники Євробачення-2022 Kalush Orchestra й Ochman виконали переможний хіт "Стефанія". Публіка прийшла в захват. Українці дякують підтримці сусідній країні навіть на музичному фронті.