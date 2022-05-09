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Kalush Orchestra здивував дуетами: хіт від України на Євробаченні заспівали фіни The Rasmus та Ochman із Польщі

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Пісня від України на Євробаченні підкорює учасників із інших країн Новина оновлена 09 травня 2022, 20:31
Пісня від України на Євробаченні підкорює учасників із інших країн

Kalush Orchestra радують фанів Євробачення несподіваними дуетами

Вже у вівторок, 10 травня, стартує перший фінал конкурсу Євробачення-2022, у якому виступить учасник від України – гурт Kalush Orchestra, який займає першу позицію в рейтингах букмекерів. Як повідомляє "Телеграф", хіт України Stefania підкорив не лише слухачів Євробачення, а й учасників з інших країн.

Kalush Orchestra виконали свою пісню разом з популярним фінським гуртом The Rasmus і представникам Польщі Ochman.

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Так, в італійському місті Турін, де відбудеться Євробачення у 2022 році, український гурт Kalush Orchestra просто на вулиці записав дует учасниками від Фінляндії – всесвітньо відомими рокерами з гурту The Rasmus. Напередодні офіційної церемонії відкриття Євробачення музиканти заміксували два хіти – українську "Стефанію" та легендарну пісню фінів In the shadows.

На своїй сторінці в Instagram The Rasmus поділилися враженнями від спілкування з українськими виконавцями: "Досі мурашки по тілу".

У понеділок, 9 травня, Kalush Orchestra порадували ще одним незвичайним дуетом. Цього разу українську пісню "Стефанія" українці заспівали разом із учасником із Польщі – Ochman. У коментарях до відео пишуть, що сусідня з Україною країна Польща надає українцям підтримку навіть на музичному фронті. Крістіан Охман із піснею River, до речі, виступатиме, як і українці, у першому півфіналі 10 травня.

Нагадаємо, у виступі України на Євробаченні буде багато символічних смислів. Основний – образ матері. Учасники гурту Kalush Orchestra будуть одягнені у національні костюми, а у візуальному оформленні постановки присутні кольори національного прапора. Докладніше про те, яким буде номер України на Євробаченні-2022 і чи чекають Kalush Orchestra на перемогу в конкурсі – читайте в ексклюзивному інтерв’ю Олега Псюка "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія цього року не братиме участі в Євробаченні. Таке рішення керівництво міжнародного пісенного конкурсу ухвалило відразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Крім того, росіянам не дали права не лише мати свого представника, а й голосувати за учасників з інших країн.

Теги:
#Євробачення #Kalush #Kalush Orchestra
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