"Наша місія – бути голосом українського народу": соліст Kalush Orchestra Олег Псюк

Перемога України на Євробаченні, символізм у постановці та нові пісні – про це все в інтерв’ю з Kalush Orchestra

У вівторок, 10 травня, в італійському місті Турин розпочнеться перший півфінал Євробачення, на якому Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra. Мотив "Стефанії" співає уже весь світ, а букмекери провокують нашій країні перше місце.

Про те, яким буде виступ цьогорічного представника України та чи очікують наші виконавці на перемогу в конкурсі – в ексклюзивному інтерв’ю соліста Kalush Orchestra Олега Псюка "Телеграфу".

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- Які сподівання від Євробачення?

- Ми хочемо показати українцям в ніч Євробачення, що ми не самотні, що вся Європа з нами, підтримує нас. Ми маємо перемагати.

- За прогнозами букмекерів, перемогти на Євробаченні-2022 може саме Україна. Чи хочете перемогти? Чи вірите, що можете посісти 1 місце?.

- Для нас перемога означала б високу оцінку української музики, її неповторності та краси. Ми хочемо перемогти не для себе, а для всіх українців. Ми віримо у нашу пісню, саме зараз вона відображає дух часу. І ми відчуваємо неймовірну підтримку світової спільноти, якій наша пісня подобається.

- Вам випала важлива місія представляти нашу країну в непростий для неї час. Яку відчуваєте відповідальність через це? З яким закликом будете звертатися до публіки в Турині?

- Звісно, з початком війни почуття були змішаними. Представляти Україну в цей час — дуже відповідально. Участь в Євробаченні – це можливість представити нашу культуру на міжнародному рівні та показати силу українського духу та хоробрість також на музичній арені. Наша місія на конкурсі – бути голосом українського народу та зробити українську музику популярною не лише в Україні, а й у всьому світі. Крім того, за нашими спостереженнями, на Євробаченні було небагато хіп-хоп пісень і, звичайно, жодної реп-групи як переможців, тож ми раді представити цей новий ракурс на конкурсі.

- Як змінилося життя гурту після вторгнення? Знаю, що волонтерили, хтось пішов у тероборону.

- У мене є волонтерська організація "Ти де?". В ній 35 людей, і ми допомагаємо людям знайти притулок, транспорт чи ліки. Щодня ми намагаємося чимось допомогти українцям. Один із учасників нашої команди MC Килиммен допомагає теробороні Києва. Крім того, у нас вже є кілька нових пісень, які вже можна взяти та випустити. Тому план випуску вже є. Увесь наш біль і емоції ви зможете почути в наших нових піснях. Музика допомагає підняти бойовий дух кожного українця. А ми в свою чергу, попри війну, намагаємося її створити, звісно не так, як до війни, але не зупиняємося.

Репетиція Kalush Orchestra в Турині. Фото: пресслужба

У постановці використовують національні кольори. Фото: пресслужба

Україна запалить у першому півфіналі. Фото: пресслужба

- Розкажіть трохи про номер, які цікавинки там будуть?

- Головний меседж постановки – безумовна материнська любов, яка оживляє всесвіт і дарує життя. На екранах використовуються різні символічні образи матерів: космічна, що дає життя всьому на Землі; фізична, яка народжує та піклується про своїх дітей; і духовна, яка захищає і надихає нас. Постановка "Стефанія" демонструє хоробрість і силу українського духу, а також унікальну і багату культуру, яка зараз піддається нападу. Сценічні костюми підкріплюють цей меседж і віддають данину українському корінню. Головні вокалісти Kalush Orchestra одягнені у справжні українські історичні костюми початку 20 століття: на мені справжній святковий кептар, жилетка гуцула, а Тимофій у повному вбранні того самого традиційного походження. Основні елементи на сцені – це очі матері, наповнені сльозами через втрачену весну, та її руки, які захищають жовто-блакитний всесвіт.

Для довідки: Kalush Orchestra представляє собою сайд-проект KALUSH, оригінального складу цього фолк-реп українського колективу, який складається з:

Олег Псюк (засновник і вокаліст),

Ігор Діденчук (мультиінструменталіст),

Кіліммен (діджей),

Джонні Дивний (бек-вокал).

Назва походить від рідного міста Олега (Калуш) та була заснована у 2019 році. Після виходу перших двох синглів KALUSH підписали контракт із північноамериканським гігантом Def Jam, що входить до складу Universal Music Group. Наразі вони випустили два альбоми, а згодом вирішили створити Kalush Orchestra, який містить більше фольклорних елементів, ніж зазвичай.

Читайте також: Категорія Культура Kalush Orchestra розповіли, як учасники Євробачення зворушливо підтримали Україну Лідер гурту щодня дає по 10-15 інтерв’ю світовим ЗМІ, розповідаючи про ситуацію в Україні.

До нового складу входять ще два музиканти:

Віталій Дужик (волинка в бітбоксі),

Тимофій Музичук (інструменталіст).

Також на одній сцені заспіває Саша Таб, відомий як соліст гурту "Сальто Назад".

Нагадаємо, Євробачення стартує 10 травня, коли відбудеться перший півфінал. Другий півфінал – 12 травня, а фінал конкурсу – 14 травня. Представник України — Kalush Orchestra з піснею Stefania – виступатиме у вівторок під номером 6.

Як писав "Телеграф", росію усунули цього року від участі в Євробаченні. Крім того, країна-агресор не зможе голосувати за учасників конкурсу в 2022 році.