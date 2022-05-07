Україні пророкують масштабну перемогу на Євробаченні: букмекери оновили ставки

Kalush Orchestra мають найвищі шанси на перемогу на пісенному конкурсі у Турині

Букмекери оновили прогноз, у якому назвали ймовірного переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". На сьогодні коефіцієнт ставок на Україну становить 46%. Раніше коефіцієнт перемоги українських музикантів становив 42%.

За даними сайту Eurovisionworld, гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну, продовжує бути фаворитом конкурсу в 2022 році.

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З великим відривом від українців відстає Італія — лише 12%, хоча раніше було 15%.

На третьому місці лишається Швеція (10%); на четвертому — Велика Британія (9%); на п’ятому – Іспанія (4%).

Прогнози букмекерів станом на 7 травня 2022 року

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

10 травня у першому півфіналі "Євробачення" Kalush Orchestra в італійському місті Турин виступить з піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами. Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.