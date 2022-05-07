Украине пророчат масштабную победу на Евровидении: букмекеры обновили ставки

Kalush Orchestra имеют самые высокие шансы на победу на песенном конкурсе в Турине

Букмекеры обновили прогноз, в котором назвали вероятного победителя международного песенного конкурса "Евровидения-2022". На сегодняшний день коэффициент ставок на Украину составляет 46%. Ранее коэффициент победы украинских музыкантов составлял 42%.

Согласно данным сайта Eurovisionworld, группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину, продолжает быть фаворитом конкурса в 2022 году.

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С большим отрывом от украинцев отстает Италия — лишь 12%, хотя ранее было 15%.

На третьем месте остается Швеция (10%); на четвертом — Великобритания (9%); на пятом — Испания (4%).

Прогнозы букмекеров по состоянию на 7 мая 2022 года

Читайте также: Категория Культура Номер Украины для Евровидения пришлось переделывать несколько раз: при чем здесь политика Представитель Украины Kalush Orchestra уже на днях отправляется в Турин, где состоится Евровидение-2022

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале "Евровидения" Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами. Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя.