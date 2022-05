Kalush Orchestra удивил дуэтами: хит от Украины на Евровидении запели фины The Rasmus и Ochman из Польши

Kalush Orchestra радуют фанов Евровидения неожиданными дуэтами

Уже во вторник, 10 мая, стартует первый финал конкурса Евровидение-2022, в котором выступит участник от Украины – группа Kalush Orchestra, занимающая первую позицию в рейтингах букмекеров.

Как сообщает "Телеграф", хит Украины Stefania покорил не только слушателей Евровидения, а и участников из других стран.

Kalush Orchestra исполнили свою песню вместе с популярной финской группой The Rasmus и представителям Польши Ochman.

Так, в итальянском городе Турин, где состоится Евровидение в 2022 году, украинская группа Kalush Orchestra просто на улице записала дуэт участниками от Финляндии – всемирно известными рокерами из группы The Rasmus. Накануне официальной церемонии открытия Евровидения музыканты замиксовали два хита – украинскую "Стефанию" и легендарную песню финов In the shadows.

На своей странице в Instagram The Rasmus поделились впечатлениями от общения с украинскими исполнителями: "До сих пор мурашки по телу".

В понедельник, 9 мая, Kalush Orchestra порадовали еще одним необычным дуэтом. На этот раз украинскую песню "Стефания" украинцы спели вместе с участником из Польши – Ochman. В комментариях к видео пишут, что соседняя с Украиной страна Польша сейчас оказывает украинцам поддержку даже на музыкальном фронте. Кристиан Охман с песней River, к слову, будет выступать, как и украинцы, в первом полуфинале 10 мая.

Напомним, в выступлении Украины на Евровидении будет много символичных смыслов. Основной – образ матери. Участники группы Kalush Orchestra будут одеты в национальные костюмы, а в визуальном оформлении постановки присутствуют цвета национального флага. Подробнее о том, каким будет номер Украины на Евровидении-2022 и ждут ли Kalush Orchestra победы в конкурсе – читайте в эксклюзивном интервью Олега Псюка "Телеграфу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия в этом году не будет принимать участия в Евровидении. Такое решение руководство международного песенного конкурса приняло сразу после полномасштабного вторжения рф в Украину. Кроме того, россиянам не дали права не только отправить своего представителя, а и голосовать за участников из других стран.