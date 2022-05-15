"Зрада" навколо голосування українського журі Євробачення набирає обертів: у мережу б’ються над новим завданням

Українці намагаються розібратися у тому, як відбувається голосування суддів

Поки частина українців радіє перемозі України на пісенному конкурсі "Євробачення 2022", інша половина продовжує обурюватися тим, що українське журі залишило польського представника без балів, хоча Польща оцінила українську групу у 12 балів.

Після оприлюднення своїх балів Іриною Федишин для Польщі, українці почали розмірковувати, як же відбувається суддівське голосування, адже навіть якщо десятка від співачки — це єдина оцінка для польського учасника, то при розподілі на 5 членів журі виходить 2 бали.

Народний депутат Роман Грищук на своїй сторінці у Фейсбуці "загадав" українцям "завдання з математики".

"В українському журі на Євробачення 5 осіб. Журі розподіляє 58 балів: максимальний – 12, мінімальний –1 (1,2,3,4,5,6,7,8,10,12). Один із членів журі ставить Польщі оцінку — 10 балів. Більше даних за конкретними оцінками конкретних членів журі немає. Питання. Чи могла Польща не отримати від нашого журі жодного бала?" — Написав нардеп.

У коментарях користувачі мережі намагалися пояснити, як насправді відбувається суддівське голосування. В українців є кілька варіантів розподілу балів:

Від України журі ставить лише 10 оцінок. А учасників 25. Тобто, ймовірно, якщо Польщі 10 балів поставила лише одна Федишина, а інші члени журі не дали жодного балу, то ця оцінка взагалі не враховувалася. Здається, журі ставить не бали, а місце з 1 до 25. І відповідно потім з усіх журі визначають бали. Тобто Ірина Федишин поставила поляків на 10 місце у своєму рейтингу.

Також на своїй сторінці у Фейсбуці "обізвалась" і дружина одного з членів журі — Вадима Лисиці. Вона опублікувала пост, у якому прокоментувала результати про Польщу, а також пояснила, як відбувається голосування.

Нагадаємо, що український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.