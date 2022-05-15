"Дописала одиницю?": виправдання Ірини Федишин за нуль Польщі ще більше розлютили українців

Українці розчаровані результатами голосування журі від України, яке не оцінило виступу учасника з Польщі.

Після оголошення результатів голосування українського журі, яке залишило представника Польщі без балів, один із членів журі — українська співачка Ірина Федишин вирішила виправдати себе за низькі бали.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка опублікувала фото, на якому видно скільки балів вона поставила співакові з Польщі.

"Тому, попри те, що не можна оприлюднити свої голоси і за це можна бути оштрафованою, я знімаю фото своєї анкети, де видно, скільки балів отримала Польща особисто від мене. Як так вийшло, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання" — написала артистка.

Також Федишин зауважила, що ситуація з балами для Польщі їй також не приємна, як і всім українцям, і нуль для польського артиста став шоком для неї.

Проте такі виправдання лише розлютили українців. У коментарях під її постом, користувачі мережі залишають безліч негативних коментарів на адресу Федишин та інших членів журі.

Нагадаємо, що український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.