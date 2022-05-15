"Дорисовала единицу?": оправдания Ирины Федишин за ноль Польше еще больше разозлили украинцев
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Украинцы разочарованы результатами голосования жюри от Украины, которое не оценило выступление участника из Польши.
После объявления результатов голосования украинского жюри, которое оставило представителя Польши без баллов, один из членов жюри — украинская певица Ирина Федишин решила оправдать себя за низкие баллы.
На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором видно, сколько баллов она поставила певцу из Польши.
"Поэтому, несмотря на то, что нельзя обнародовать свои голоса и за это можно быть оштрафованной, я снимаю фото своей анкеты, где видно, сколько баллов получила Польша лично от меня. Как так получилось, что для Польши получилось 0 баллов??? Я не знаю ответа на этот вопрос" — написала артистка.
Также Федишин отметила, что ситуация с баллами для Польши ей также не приятна, как и всем украинцам, и ноль для польского артиста стал шоком и для нее.
Однако такие оправдания только разозлили украинцев. В комментариях под ее постом, пользователи сети оставляют множество негативных комментариев в адрес Федишин и остальных членов жюри.
Напомним, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.