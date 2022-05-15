"Дорисовала единицу?": оправдания Ирины Федишин за ноль Польше еще больше разозлили украинцев

Украинцы разочарованы результатами голосования жюри от Украины, которое не оценило выступление участника из Польши.

После объявления результатов голосования украинского жюри, которое оставило представителя Польши без баллов, один из членов жюри — украинская певица Ирина Федишин решила оправдать себя за низкие баллы.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором видно, сколько баллов она поставила певцу из Польши.

"Поэтому, несмотря на то, что нельзя обнародовать свои голоса и за это можно быть оштрафованной, я снимаю фото своей анкеты, где видно, сколько баллов получила Польша лично от меня. Как так получилось, что для Польши получилось 0 баллов??? Я не знаю ответа на этот вопрос" — написала артистка.

Также Федишин отметила, что ситуация с баллами для Польши ей также не приятна, как и всем украинцам, и ноль для польского артиста стал шоком и для нее.

Однако такие оправдания только разозлили украинцев. В комментариях под ее постом, пользователи сети оставляют множество негативных комментариев в адрес Федишин и остальных членов жюри.

Напомним, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.