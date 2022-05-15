Испанский стыд: украинцы возмущены оценкой Польши на Евровидении 2022

Польша оценила выступление украинской команды в 12 баллов

Победа Украины на песенном конкурсе Евровидение 2022 не может не радовать. Выступление украинской группы Kalush Orchestra — было действительно феерическим: зал аплодировал стоя с первой минуты. Однако украинцев очень разочаровало жюри от Украины, которое не оценило выступление участника из Польши.

Украинское жюри "Евровидения-2022" не отдало ни одного балла польскому исполнителю, отдав максимальные баллы Великобритании (12 баллов), Португалии (10 баллов) и Нидерландам (8 баллов). Отметим, что Англия и Нидерланды поставили Украине — по нулю, а Португалия отдала 8 баллов. При этом Польша отметила Kalush Orchestra 12-ю баллами.

Такое разделение баллов вызвало шок и возмущение у украинцев. Свое недовольство они высказывают в своих соцсетях в возмутительных комментариях. Украинцы отмечают, что за то, что поляки оказывают одну из мощнейших поддержек Украине во время войны с россией, их можно было бы поддержать на песенном конкурсе.

"Украинское жюри Евровидения, влепившее 0 баллов Польши – это кошмарный испанский стыд", "Извините, братья, поляки и литовцы. Вы не были худшими, в отличие от некоторых членов жюри", "Жаль, что наше жюри не поставило Польше ни одного балла. А поляки нам дали 12. И это в то время, когда Польша принимает миллионы беженцев из Украины", "Украинская нация оценила польского представителя в максимальные 12 баллов", "Украинские жюри Евровидения всегда лажали и были сборищем если не мудаков, то отборной ваты", "Какая неблагодарность братьям из Польши" — пишут в сети.

Отметим, что среди возмущенных украинцев много популярных артистов: Валерий Харчишин, Тарас Тополя, Ольга Сумская.

Состав жюри от Украины:

Вадим Лисица — украинский продюсер, звукорежиссер.

Андрей Капраль – солист вокальной формации "Пиккардийская терция", лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, заслуженный артист Украины;

Ирина Федишин – украинская популярная певица;

Андрей Яцкив – художественный руководитель Академического инструментального ансамбля "Высокий Замок" Львовской национальной филармонии,

Лукьян Галкин – украинский кинокритик, исполнительный продюсер телеканала UA: КУЛЬТУРА.

Напомним, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.