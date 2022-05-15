Іспанський сором: українці обурені оцінкою Польщі на Євробаченні 2022

Польща оцінила виступ української команди у 12 балів

Перемога України на пісенному конкурсі Євробачення 2022 року не може не радувати. Виступ українського гурту Kalush Orchestra був справді феєричним: зал аплодував стоячи з першої хвилини. Проте, українців дуже розчарувало журі від України, яке не оцінило виступ учасника з Польщі.

Українське журі "Євробачення-2022" не віддало жодного балу польському виконавцю, віддавши максимальні бали Великобританії (12 балів), Португалії (10 балів) та Нідерландам (8 балів). Зазначимо, що Англія та Нідерланди поставили Україні по нулю, а Португалія віддала 8 балів. При цьому Польща відзначила Kalush Orchestra 12 балами.

Такий поділ балів викликав шок та обурення в українців. Своє невдоволення вони висловлюють у своїх соцмережах в обурливих коментарях. Українці зазначають, що за те, що поляки надають одну з найпотужніших підтримок Україні під час війни з росією, їх можна було б підтримати на пісенному конкурсі.

"Українське журі Євробачення, що вліпило 0 балів Польщі – це кошмарний іспанський сором", "Вибачте, брати, поляки та литовці. Ви не були гіршими, на відміну від деяких членів журі", "Шкода, що наше журі не поставило Польщі жодного балу. А поляки нам дали 12. І це в той час, коли Польща приймає мільйони біженців з України", "Українська нація оцінила польського представника у максимальні 12 балів", "Українські журі Євробачення завжди лажали і були зборищем якщо не мудаків, то добірної вати. ", "Яка невдячність братам із Польщі" — пишуть у мережі.

Зауважимо, що серед обурених українців багато популярних артистів: Валерій Харчишин, Тарас Тополя, Ольга Сумська.

Склад журі від України:

Вадим Лисиця – український продюсер, звукорежисер.

Андрій Капраль – соліст вокальної формації "Пікардійська терція", лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, заслужений артист України;

Ірина Федишин – українська популярна співачка;

Андрій Яцків – художній керівник Академічного інструментального ансамблю "Високий Замок" Львівської національної філармонії,

Лук’ян Галкін – український кінокритик, виконавчий продюсер телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

Нагадаємо, що український гурт блискуче виконав пісню Stefania/Стефанія, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.