"Зрада" вокруг голосования украинского жюри Евровидения набирает обороты: в сеть бьются над новой задачкой

Украинцы пытаются разобраться в том, как проходит голосование судей

Пока часть украинцев радуется победе Украины на песенном конкурсе Евровидение 2022, другая половина продолжает возмущаться тому, что украинское жюри оставило польского представителя без баллов, хотя Польша оценила украинскую группу в 12 баллов.

После обнародования своих баллов Ириной Федишин для Польши, украинцы начали размышлять, как же проходит судейское голосование, ведь даже если 10-ка от певицы — это единственная оценка для польского участника, то при делении на 5-х членов жюри, получается 2 балла.

Народный депутат Роман Грищук на своей странице в Фейсбуке "загадал" украинцам "задачку по математике".

"В украинском жюри на Евровидение 5 человек. Жюри распределяет 58 баллов: максимальный – 12, минимальный –1 (1,2,3,4,5,6,7,8,10,12). Один из членов жюри ставит Польше оценку – 10 баллов. Больше данных по конкретным оценкам конкретных членов жюри нет. Вопрос. Могла ли Польша не получить от нашего жюри ни одного балла?" — написал нардеп.

В комментариях пользователи сети пытались объяснить, как же на самом деле проходит судейское голосование. У украинцев есть несколько вариантов распределения баллов:

От Украины жюри ставит всего 10 оценок. А участников 25. То есть, вероятно, если Польше 10 баллов поставила только одна Федишин, а остальные члены жюри не дали ни одного балла, то эта оценка вообще не учитывалась. Кажется, жюри ставит не баллы, а место с 1 до 25. И, соответственно, затем из всех жюри определяют баллы. То есть Ирина Федишин поставила поляков на 10-е место в своем рейтинге.

Также на своей странице в Фейбуке "отозвалась" и супруга одного из членов жюри — Вадима Лисицы. Она опубликовала пост, в котором прокомментировала результаты о Польше, а также объяснила, как проходит голосование.

Напомним, что украинская группа блестяще исполнила песню Stefania/Стефания, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвали Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой", но выполнил куда более важную миссию — донес месседж европейцам о ситуации на Азовстали в Мариуполе, где украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам.