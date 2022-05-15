Ще один глава українського журі на "Євробаченні-2022" виправдався за низькі оцінки Польщі

До вибачень Ірини Федишин за нуль балів представнику Польщі приєднався і Вадим Лисиця

Глава журі від України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Вадим Лисиця вибачився перед Польщею за низьку оцінку та пояснив, як формуються бали для фіналістів.

На пресконференції в онлайн-форматі, яку "Громадське" провело 15 травня, Лисиця наголосив, що члени журі ставили не бали, а позицію. Тобто 1 – за найкращий виступ, 24 – за найгірший. Усі позиції члени журі надсилали організаторам, які підсумовували та формували бали від найнижчого "1" до "12".

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За словами голови журі, у заявах про вимоги організаторів конкурсу було зазначено, що не можна враховувати політичний фактор, виправдовуючись, що Україна не одна країна, яка дала польському артисту нуль балів.

"Я не знав, який буде результат, сам побачив його під час прямого ефіру. Я вибачаюсь перед польським народом. Все зроблено чесно та прозоро, я нічого змінити не можу", – сказав Лисиця.

Нагадаємо, що саме українські глядачі віддали свої максимальні 12 балів представнику Польщі. У свою чергу Польща оцінила український гурт Kalush Orchestra у 12 балів.

Раніше повідомлялося, що за низькі оцінки Польщі спробувала виправдатися українська співачка Ірина Федишин, але зробила вона лише гірше. Артистка заявила, що ситуація з балами для Польщі їй також не приємна, як і для всіх українців, і нуль для польського артиста "став шоком і для неї".

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra блискуче виконав на "Євробаченні-2022" пісню Stefania, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликав Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою".