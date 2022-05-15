Еще один глава украинского жюри на "Евровидении-2022" оправдался за низкие оценки Польше

К извинениями Ирины Федишин за ноль баллов представителю Польши присоединился и Вадим Лисица

Глава жюри от Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" Вадим Лисица извинился перед Польшей за низкую оценку, а также объяснил, как формируются баллы для финалистов.

На пресс-конференции в онлайн-формате, которую "Общественное" провело 15 мая, Лисица отметил, что члены жюри ставили не баллы, а позицию. То есть 1 – за лучшее выступление, 24 – за самое плохое. Все позиции члены жюри присылали организаторам, которые суммировали и формировали баллы от самого низкого "1" до "12".

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По словам главы жюри, в заявлениях требованиях организаторов конкурса было отмечено, что нельзя учитывать политический фактор, оправдываясь, что Украина не одна страна, которая дала польскому артисту ноль баллов.

"Я не знал, каков будет результат, сам увидел его во время прямого эфира. Я извиняюсь перед польским народом. Все сделано честно и прозрачно, я ничего изменить не могу", – сказал Лисица

Напомним, что именно украинские зрители отдали свои максимальные 12 баллов представителю Польши. В свою очередь Польша оценила украинскую группу Kalush Orchestra в 12 баллов.

Ранее сообщалось, что за низкие оценки Польше попыталась оправдаться украинская певица Ирина Федишин, но сделала она только хуже. Артистка заявила, что ситуация с баллами для Польши ей также не приятна, как и всем украинцам, и ноль для польского артиста "стал шоком и для нее".

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra блестяще исполнила на "Евровидении-2022" песню Stefania, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвала Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой".