Фронтмен Kalush Orchestra отреагировал на "ноль" Польше от Украины: получилось не очень

Олег Псюк надеется, что поляки не будут обижаться на Украину

Фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк, который вместе с украинской делегацией на Евровидении-2022 вернулся после победы в конкурсе в Украину, расстроен из-за скандала вокруг низких оценок для Польши от нашего жюри. Как сообщает "Телеграф", об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, 17 мая.

Так, украинцы начали массово извиняться перед поляками за то, что жюри Украины не дало ни одного балла участнику из Польши, певцу под псевдонимом Ochman.

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По словам Олега, получилась очень странная ситуация.

"Мне самому неудобно перед Польшей. Лично мне очень нравится песня Ochman, и она даже есть в моем топ-5 (песен Евровидения-2022 – Ред.). Поэтому это было странно. Не знаю всех деталей, вроде бы там что-то не так с оцениванием было… Надеемся, что наши друзья-поляки не будут держать обид ни на кого из-за того, что получилось, действительно, как-то не очень", — высказался лидер Kalush Orchestra.

Напомним, глава жюри от Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" Вадим Лисица извинился перед польским народом. Он также подчеркнул, что жюри запрещено ориентироваться на политические факторы в выставлении баллов. По его словам, голосование было прозрачным, а в 0 баллов выступление польского представителя оценили не только в Украине. Отметим, что от польского жюри украинской группе "полетел" максимум — 12 баллов. И хотя украинские эксперты низко оценили Ochman, зрители из Украины отдали ему заветную 12-ку.

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Как ранее сообщал "Телеграф", в Турине участники из Украины и Польши спели в дуэте. Участники Евровидения-2022 Kalush Orchestra и Ochman исполнили победный хит "Стефания". Публика пришла в восторг. Украинцы благодарят соседнюю страну за поддержку даже на музыкальном фронте.