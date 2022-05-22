Дуда в Раде пошутил по поводу скандала с "Евровидением 2022"

У главы Польши оказалось очень хорошее чувство юмора.

Президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления в Верховной Раде, куда он приехал в воскресенье 22 мая, не обошел и тему песенного конкурса "Евровидение 2022", в котором феерически победила команда из Украины — группа Kalush Orchestra. А точнее того скандала, который развернулся вокруг голосования польского и украинского жюри.

Политик отнесся к этой ситуации с юмором, и отметив, что никто и ничто не поссорит украинцев и поляков, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", — пошутил Дуда в Раде.

Напомним, что после публикации результатов голосования на "Евровидении 2022" для и от каждой страны, украинцы начали массово возмущаться тому, что украинское жюри оставило польского представителя, певца Ochman, без баллов, хотя Польша оценила украинскую группу в 12 баллов. Отметим, что зрители из Украины отдали польскому певцу заветную 12-ку.

Глава жюри от Украины на "Евровиденим-2022" Вадим Лисица извинился перед польским народом, отметив, что голосование было прозрачным, и жюри запрещено ориентироваться на политические факторы в выставлении баллов.

Также, ранее "Телеграф" писал, что за низкие оценки Польше также пытался оправдаться и еще один член жюри — украинская певица Ирина Федишин, однако сделала она только хуже.