Граница станет условной: Зеленский сообщил о новых договоренностях Украины и Польши

Двустороннее соглашение должны воплотить в жизнь в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина и Польша могут ввести общий пограничный и таможенный контроль на границе.

Речь главы государства в Верховной Раде опубликовал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига на своей странице в Facebook.

Оперативно о войне в Украине читайте в нашем Telegram

По словам Зеленского, в ближайшее время Украина и Польша воплотят соответствующее двустороннее соглашение по погранично-таможенному контролю, который в итоге станет единственной условной границей.

"Мы родные. И между нами нет границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это в соответствующее двустороннее соглашение. Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а затем и единой условной границы, когда Украина будет членом Европейского союза", — отметил президент Украины.

Следует отметить, что в Верховной Раде в воскресенье, 22 мая, выступил также президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Украину с официальным визитом.

Напомним, что с трибуны парламента польский президент пошутил о финале "Евровидения-2022", отметив, что никто и ничто не рассорит украинцев и поляков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет прилагать все усилия для скорейшего наказания всех причастных к военным преступлениям российских оккупантов на территории нашего государства.