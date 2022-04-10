Военные преступники должны быть наказаны: Дуда заявил о полной поддержке Украины

Дуда считает, что Украина не должна 80 лет ждать наказания виновных военных преступников.

Президент Польши Анджей Дуда, публично поддерживающий Украину, заявил, что будет прилагать все усилия для скорейшего наказания всех причастных к военным преступлениям российских оккупантов на территории нашего государства.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте канцелярии президента.

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Дуда заявил, что Польша будет оказывать Украине поддержку на всех уровнях, чтобы наказать военных преступников. По словам польского президента, украинское государство не должно десятки лет ждать наказания виновных.

"Мы будем поддерживать Украину во всех юридических и дипломатических действиях, направленных на наказание виновных в преступлениях, которые в этот момент совершают россияне. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет!" – заявил президент Польши.

Напомним, что днем ранее Польша раскритиковала власти Венгрии, которые не замечают ужасов зверств россиян в Буче. Кроме того, польские политики призвали к созданию международной комиссии по расследованию "резни в Буче".

Также мы писали, что страна-союзник Польша вместе с Латвией, Литвой и Эстонией начнет процесс полной транспортной изоляции от России.