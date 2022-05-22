Рада запретила российские лекарства и символику и вышла из соглашения насчет Великой отечественной

В Украине приняли ряд законов по россии, Беларуси и СНГ

Верховная Рада Украины во время заседания 22 мая помимо продления военного положения приняла еще ряд законопроектов, которые содержат запрет на российские символы, поставки медикаментов из россии и Беларуси, а также о выходе из ряда соглашений СНГ.

Об этом проинформировал в своем телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что всего за день парламент одобрил 16 законов.

Так 299 нардепов проголосовали за запрет на оборот в Украине медицинских препаратов, производимых на российских и белорусских предприятиях (№7313). Главной целью этого документа является снижение финансирования военной машины государства-агрессора и мотивирование других стран снизить закупки продукции у россиян.

Отныне лекарственное средство может получить отказ в регистрации, в случае если выяснится, что оно было произведено на российских или белорусских предприятиях, а также если его представитель связан с российскими компаниями.

Кроме того 313 нардепов поддержали законопроект №7214, предусматривающего запрет в Украине российской символики, связанной с оккупационной армией. Это включает в себя, как символику подразделений и родов войск армии рф, так и использование латинских букв "Z" и "V" без правомерного контекста и в случаях оправдания действий оккупантов. При этом запрет распространяется, как на политические партии, так и на общественные организации.

Использование этих символов все еще разрешается в научных целях, экспозициях музеев, тематических фондах и учебниках.

Также нардепы денонсировали ряд соглашений о сотрудничестве с СНГ, а именно:

о совместной борьбе с незаконной миграцией;

о совместном аграрном рынке;

об избежании двойного налогообложения доходов и имущества с россией;

об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой отечественной войне (Вторая мировая война — ред.)

Как сообщалось ранее, 22 мая также было достигнуто соглашение между Украиной и Польшей о введении совместного пограничного контроля, что в итоге должно привести к созданию единой условной границы между нашими странами.