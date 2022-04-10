Ще один старий "друг" путіна заступився за Україну та звинуватив росію у військових злочинах

Колишній прем’єр Італії заявив про необхідність підтримати Україну

Ще один "друг" російського кривавого диктатора Володимира Путіна заявив, що "розчарований" його вторгненням в Україну.

Як повідомляє Corriere della Sera, йдеться про колишнього прем’єра Італії Сільвіо Берлусконі.

Так під час виступу перед прихильниками своєї партії Forza Italia політик розкритикував росію та засудив агресію путіна проти України.

"Ми зіткнулися з безпрецедентною агресією щодо такої нейтральної країни як Україна, яка сьогодні з великою честю бореться за свою свободу", — сказав Берлусконі.

За його словами, він "розчарований і засмучений" діями путіна та додав, що його вчинок штовхнув росію до рук Китаю.

Також він згадав про різанину у Бучі та назвав убивства мирних українців російськими солдатами військовим злочином.

Крім того, у своєму Твіттер Берлусконі закликав Італію докласти всіх зусиль, щоб завершити війну в Україні.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб усе це закінчилося, щоб покласти край жорстокості війни. Італія має працювати над цим, щоб був досягнутий прийнятний для всіх компроміс. Це означає, що свобода та цілісність України мають бути гарантовані ", — написав він.

Варто зазначити, що Берлусконі вперше публічно засудив путіна, раніше він намагався утримуватися від коментарів, хоч і говорив, що "стурбований ескалацією конфлікту".

Колишній прем’єр Італії до цього неодноразово називав російського диктатора своїм "другом", а також одного разу заявив, що путін пропонував йому громадянство та посаду міністра економіки.

Нагадаємо, 4 квітня путіна розкритикував президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який до цього теж перебував у теплих відносинах із росією. А 8 квітня він навіть заявив, що російський диктатор має постати перед міжнародним трибуналом у Гаазі.