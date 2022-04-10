Ещё один старый "друг" путина вступился за Украину и обвинил россию в военных преступлениях

Бывший премьер Италии заявил о необходимости поддержать Украину

Еще один "друг" российского кровавого диктатора владимира путина заявил, что "разочарован" его вторжением в Украину.

Как сообщает Corriere della Sera, речь идет о бывшем премьере Италии Сильвио Берлускони.

Так во время выступления перед сторонниками своей партии Forza Italia политик раскритиковал россию и осудил агрессию путина против Украины.

"Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу", — сказал Берлускони.

По его словам, он "разочарован и огорчен" действиями путина и добавил, что его поступок толкнул россию в руки Китая.

Также он вспомнил о резне в Буче и назвал убийства мирных украинцев российскими солдатами военным преступлением.

Кроме того, в своем Твиттер Берлускони призвал Италию приложить все усилия, чтобы завершить войну в Украине.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы все это закончилось, чтобы положить конец жестокости войны. Италия должна работать над этим, чтобы был достигнут приемлемый для всех компромисс. Это означает, что свобода и целостность Украины должны быть гарантированы", — написал он.

Стоит отметить, что Берлускони впервые публично осудил путина, ранее он старался воздерживаться от комментариев, хотя и говорил, что "обеспокоен эскалацией конфликта".

Бывший премьер Италии до этого неоднократно называл российского диктатора своим "другом", а также однажды заявил, что путин предлагал ему гражданство и пост министра экономики.

Напомним, 4 апреля путина раскритиковал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который до этого тоже находился в теплых отношениях с россией. А 8 апреля он даже заявил, что российский диктатор должен предстать перед международным трибуналом в Гааге.