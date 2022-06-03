Уэльс - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Сборной Украине нужна только победа

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины, которая в полуфинале квалификации на ЧМ-2022 обыграла Шотландию (1:3), сыграет с командой Уэльса в финале отбора.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию этой встречи. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео голов, а также статистика поединка.

Финальный матч квалификации европейского отбора на ЧМ-2022 Уэльс — Украина состоится в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити", начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Финал квалификации предусматривает лишь один матч, а потому валлийцы и украинцы отдадут все силы в столице Уэльса, чтобы выиграть встречу, ведь победа означает выход на Мундиаль. К слову, букмекеры дали неоднозначный прогноз на исход этого противостояния, шансы команд по сути равны.

Отметим, игру Уэльс — Украина можно будет посмотреть в прямом эфире. Напомним, победитель этой встречи сыграет на ЧМ-2022 в Катаре в группе B вместе с Англией, США и Ираном. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики поддержали ВСУ на игре с Шотландией.