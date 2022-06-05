На Донбассе ранен брат известного украинского политика и журналиста

Пострадавшего отправили в Днепр в госпиталь

Украинский политик и журналист Маси Найем во время боевых действий на Востоке Украины получил ранение в голову.

Об этом сообщил в своем Фейсбук предприниматель Андрей Ставницер, а информацию подтвердил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

"Маси Найем, друг, держись. Те кто умеют молиться — молятся за тебя", — написал Ставницер.

Также он добавил, что Найем получил ранение в голову и его отправили в больницу имени Мечникова в Днепр.

В свою очередь Сенцов подтвердил информацию и добавил, что ранение тяжелое.

Как известно Маси Найем является известным в Украине адвокатом, правозащитником и общественным деятелем. Его брат Мустафа Найем тоже довольно известная в Украине личность, кроме своей политической деятельности (нардеп 8 созыва) он также занимается журналистикой и активистской деятельностью.

Как сообщалось ранее, в боях против оккупантов погиб чемпион Чернигова и области по боксу Ярослав Рудич, который ушел на фронт еще в 2014 году. 27-летний украинский защитник погиб в результате ранения на фронте, врачи, к сожалению, спасти героя не сумели.