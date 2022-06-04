Когда закончится война: Резников озвучил "свой оптимистичный прогноз"

В Минобороны также дали четкое определение российской армии

В субботу, 4 июня, на 101-й день полномасштабного вторжения рф в Минобороны Украины заявили, что война может завершиться в 2022 году.

Об этом Министр обороны Украины Алексей Резников сказал во время участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022, передает официальный сайт ведомства.

По словам министра, рф все еще продолжает наступательные действия с целью оккупировать Украину. Резников отметил, что предсказать, когда закончится война, невозможно. При этом глава Минобороны дал "свой оптимистичный прогноз", согласно которому военные действия прекратятся уже в этом году.

"россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – сказал Резников.

Также министр отметил, что ВСУ воюют сейчас с убийцами, мародерами и насильниками, добавив, что российских солдат называют "орками".

"Это не вторая армия в мире. Мы называем их орки", – резюмировал Резников.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о разгроме целой армии россиян.

Напомним, в субботу россияне обстреляли Николаев, власти сообщили о погибших.