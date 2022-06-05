Дым видно за километры: появились видео ракетной атаки и пожара в Киеве
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Предварительно сообщается лишь об одном прилете
Несколько мощных взрывов прозвучали утром воскресенья, 5 июня, на территории Киева. Как сообщалось властями, ракеты задели два района столицы — Днепровский и Дарницкий, есть минимум одно попадание. Сейчас на левом берегу спасатели пытаются затушить весьма серьезный пожар.
Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на местные новостные Telegram-каналы.
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Как известно, что Дарница, что Днепровский район вместе составляют значительную часть левобережного Киева. Очевидно, именно эта часть столицы "заинтересовала" нынче по какой-то причине российских оккупантов.
За несколько минут до взрывов многие киевляни видели и даже успели заснять непосредственный пролет ракет.
Этот процесс сопровождался характерным громким свистом.
Вскоре после взрыва небо заполонили клубы черного дыма, которого ставало все больше и больше.
На место событий выдвинулся корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Предварительно сообщается, что ракета была выпущена по вероятно нежилому помещению.
Сейчас здание объято огнем, спасатели борются со стихией, надеясь побыстрее локализировать и ликвидировать возгорание.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают о разрушениях как гражданской, так и военной инфраструктуры Киева. Это свидетельствует о том, что только одним "прилетом" дело, к сожалению, не завершилось.
По информации мэра Киева Виталия Кличко, погибших в результате атаки нет. Однако есть минимум один пострадавший — его уже госпитализировали для предоставления медицинской помощи.
Стоит добавить, что взрыв был настолько сильным, что его слышали даже жители Броваров. Однако, по словам мэра города Игоря Сапожко, пока информации о возможных разрушениях именно на территории Броварской общины нет.
Кроме Киева, как известно, воскресный прилет ракет коснулся Одесчины, Николаевщины и Донетчины.
Одесса, к слову, обстреливается уже второй день подряд. Накануне военные отчитались о том, что оккупанты используют для ударов советские снаряды.
Вероятней всего, как уже писал "Телеграф", для этого может использоваться российская подлодка, присутствие которой у берегов Крыма было зафиксировано нашими разведчиками.