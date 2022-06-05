Дым видно за километры: появились видео ракетной атаки и пожара в Киеве

Предварительно сообщается лишь об одном прилете

Несколько мощных взрывов прозвучали утром воскресенья, 5 июня, на территории Киева. Как сообщалось властями, ракеты задели два района столицы — Днепровский и Дарницкий, есть минимум одно попадание. Сейчас на левом берегу спасатели пытаются затушить весьма серьезный пожар.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на местные новостные Telegram-каналы.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Как известно, что Дарница, что Днепровский район вместе составляют значительную часть левобережного Киева. Очевидно, именно эта часть столицы "заинтересовала" нынче по какой-то причине российских оккупантов.

Районы Киева на карте

За несколько минут до взрывов многие киевляни видели и даже успели заснять непосредственный пролет ракет.

Этот процесс сопровождался характерным громким свистом.

Вскоре после взрыва небо заполонили клубы черного дыма, которого ставало все больше и больше.

На место событий выдвинулся корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Предварительно сообщается, что ракета была выпущена по вероятно нежилому помещению.

Сейчас здание объято огнем, спасатели борются со стихией, надеясь побыстрее локализировать и ликвидировать возгорание.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают о разрушениях как гражданской, так и военной инфраструктуры Киева. Это свидетельствует о том, что только одним "прилетом" дело, к сожалению, не завершилось.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, погибших в результате атаки нет. Однако есть минимум один пострадавший — его уже госпитализировали для предоставления медицинской помощи.

Стоит добавить, что взрыв был настолько сильным, что его слышали даже жители Броваров. Однако, по словам мэра города Игоря Сапожко, пока информации о возможных разрушениях именно на территории Броварской общины нет.

Кроме Киева, как известно, воскресный прилет ракет коснулся Одесчины, Николаевщины и Донетчины.

Одесса, к слову, обстреливается уже второй день подряд. Накануне военные отчитались о том, что оккупанты используют для ударов советские снаряды.

Вероятней всего, как уже писал "Телеграф", для этого может использоваться российская подлодка, присутствие которой у берегов Крыма было зафиксировано нашими разведчиками.