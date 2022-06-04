Россияне ударили по Одессе советскими ракетами: что известно о жертвах
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Враг продолжает уничтожать инфраструктуру региона
Часть жителей Одесской области утром 4 июня разбудил мощный взрыв, что прозвучал в пригороде Одессы. Официальные источники подтверждают информацию о прилете российской крылатой ракеты. Снарядом было повреждено одно из местных сельскохозяйственных предприятий.
Больше подробностей сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг", передает "Телеграф".
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Пострадала как территория предприятия, так и ее складские помещения. После попадания ракеты на объекте инфраструктуры начался серьезный пожар, дым от которого и видели многие жители Одесчины.
Впрочем, спасатели оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия и за считанные часы ликвидировали возгорание.
Пока сообщается о двух пострадавших. Погибших из-за прилета, по предварительной информации, нет.
Добавим, что российские ракеты были выпущены вражескими боевыми самолетами. Военные отмечают, что для атаки использовалась ракета типа Х-59, которая является советской разработкой.
Считается, что у нее средний радиус действия. Ранее такие снаряды активно применялись во время Чеченской войны, где россияне также принимали непосредственное участие.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о недавней массовой ракетной атаке, когда в результате ночных обстрелов пострадали сразу несколько регионов Украины. Прилеты ракет были зафиксированы в Харьковской и Львовской областях.
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