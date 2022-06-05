российские нападения остаются ни с чем: карты боевых действий в Украине

Российская армия стягивает резервы

россия безуспешно пытается прорвать оборону Украины в нескольких направлениях сразу. На востоке россиянам не дают окружить Северодонецк, умело контратакуют в городе. Враг нападает в районе Лимана и юго-западнее Изюма.

В Институте изучения войны ISW отметили, что обстрелы вокруг Харькова и на юге Украины продолжаются. Однако попыток штурмовать не было, росармейцы пытаются удержать позиции.

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На оккупированных территориях продолжается давление россии на местное население. Действует партизанское движение.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

За прошедшие сутки российским войскам не удалось добиться продвижения на юго-запад (район Барвенкового) и юго-восточнее Изюма. Они пытались атаковать Вернополье, продолжают нападать на Богородичное, вероятно, имея целью соединение с войсками, атаковавшими Святогорск. В городе после обстрела загорелась старинная Святогорская Лавра, россияне утверждают, что по ней не стреляли.

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Бои идут севернее Святогорска и юго-западнее Лимана. В Старом Караване враг пытается закрепить берег Северского Донца.

Карта боевых действий на юге Харьковщины и Луганской области

Накануне украинские силы контратаковали в Северодонецке, россияне усилились дополнительными силами, а также начали наступление в Устиновке в 16 км к юго-востоку, вероятно, чтобы закрепить позиции на западном берегу Донца.

Карта боев вокруг Северодонецка

В районе Попасной идет оборона украинских логистических линий между Бахмутом и Лисичанском. Штурм в западной части Донбасса не начался, они пытались отвлечь украинских защитников.

Харьков

Наступления на этом направлении не было, но обстрелы продолжаются. Сообщается о продвижении украинских сил обороны на восточный берег Печенежского водохранилища, однако официальных подтверждений нет.

Карта боев вокруг Харькова

Юг

Бои по линии фронта продолжались в Запорожской области и в целом на юге. Россияне не наступали, но обстреливали области из артиллерии и ракетам. Враг накапливает силы в Васильевке, южнее на 45 км от Запорожья.

Карта боев в Херсонской и Николаевской областях

Как ранее писал "Телеграф", военные эксперты пришли к разному мнению по поводу оценки обороны Северодонецка. Битва за Донбасс продолжается, но у министра обороны Украины есть видение конца войны — по его оптимистическому прогнозу это произойдет в этом году.