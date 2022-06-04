Битва за Северодонецк: известный военный эксперт опроверг слова Арестовича

У ВСУ есть преимущество над российской армией

Тяжелые потери, которые россияне понесли во время попыток захватить Северодонецк не были следствием подготовленной украинскими защитниками "ловушки", как об этом высказался советник главы ОПУ Алексей Арестович.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. По его словам, если бы ВСУ готовили ловушку, то в Северодонецк бы согнали большую группировку войск и тяжелой техники, чего не было замечено.

Кроме того, он отметил, что из-за того, что мосты ведущие к Северодонецку были уничтожены, переброска туда техники была бы сложной задачей.

Вместе с тем Жданов считает, что украинские защитники были вынуждены отойти вглубь города под артиллерийскими и авиационными ударами, что заставило оккупантов ввязаться в уличные бои.

"А уличные бои отличаются от обычных тем, что улицы и кварталы могут переходить из рук в руки. В зависимости от ситуации в ходе боевых действий. Тот же Сталинград во время Второй мировой – там месяцами шли бои не просто за тот или иной квартал, но даже за тот или иной дом", — сказал он.

Жданов подчеркнул, что то же происходит в Северодонецке, однако в этом плане у бойцов ВСУ больше опыта и есть преимущество в виде знания местности. При этом он не исключил, что у украинских защитников даже есть шансы удержать город, хоть и маленькие.

Больше о том, что думают военные эксперты о ситуации в Северодонецке и на Донбассе в целом, читайте в материале "Телеграф": Был ли Северодонецк ловушкой и кто выигрывает битву за Донбасс: анализ военных экспертов.