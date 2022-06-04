Был ли Северодонецк ловушкой и кто выигрывает битву за Донбасс: анализ военных экспертов

Военные эксперты считают, что Россия проиграла бои за Донбасс, но Северодонецк удержать будет очень сложно

На 101-й день широкомасштабного вторжения россиян в Украину главные боевые действия разворачиваются на Донбассе. Горячее всего в Северодонецке, где, по словам главы военно-гражданской администрации Луганской области Сергея Гайдая, продолжаются уличные бои. Он также отметил, что именно на Северодонецк россияне бросили все резервы, неся при этом серьезные потери.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook даже написал, что подразделения ВСУ устроили российским войскам ловушку, заманив в Северодонецк, где массово перемалывают противника.

Военные эксперты прокомментировали "Телеграфу" происходящее в Северодонецке и в целом на Донбассе.

Северодонецк превращается в Сталинград

Полковник запаса Олег Жданов сомневается, что в ситуации с Северодонецком это была ловушка, некая задумка.

"Будь это так, в Северодонецке бы сосредоточили большую группировку войск с тяжелой техникой. Этого мы не наблюдали. Тем более, что мосты в том районе были разрушены, практически приведены в нерабочее состояние. Соответственно, переброска тяжелой техники в Северодонецк была крайне затруднена", – поясняет военный эксперт.

По его мнению, защитники Украины вынуждены были отступать под артиллерийскими и авиационными ударами противника вглубь города. В итоге завязались уличные бои.

"А уличные бои отличаются от обычных тем, что улицы и кварталы могут переходить из рук в руки. В зависимости от ситуации в ходе боевых действий. Тот же Сталинград во время Второй мировой – там месяцами шли бои не просто за тот или иной квартал, но даже за тот или иной дом. То же самое сейчас в Северодонецке – сегодня дом или улицу сдали, а завтра отбили, – отмечает Олег Жданов. – У наших есть преимущество в плане боевого опыта. И в прямом боестолкновении мы практически всегда сильнее, чем вооруженные силы рф. А тут на нашей стороне еще и знание местности. Поэтому мы имеем успех, в том числе, в Северодонецке. И есть шансы его даже удержать. Да, они невелики. Но они есть. Если ситуация будет позволять его удерживать, это надо делать. И это будет еще одна не только военная, но и политическая победа Украины над россией".

Орков косят в уличных боях

Военный эксперт, участник АТО, попросивший не называть его имя, поделился таким мнением:

"Никакой ловушки в Северодонецке не было. Просто русские чуть ли не впервые попытались зайти в город, до конца его не разрушив, как делали ранее на Донбассе, снеся под ноль те же Волноваху и Мариуполь. В итоге оказались в ситуации городских боев. А в городском бою они не имеют такого преимущества, которое имеют, когда работает полностью их авиация и артиллерия".

Соответственно, поясняет эксперт, у защитников Северодонецка появился шанс остановить продвижение противника. И ВСУ этим шансом активно воспользовались.

"Нужно понимать, что Северодонецк вряд ли удастся удержать, – считает эксперт. – Но такой переход от тактики "выжженной земли" к тактике боев за каждый квартал дал Северодонецку еще, как минимум, несколько дней (недель) в украинских руках. Думаю, в итоге россияне и мобилизованное "пушечное мясо" из ОРДЛО опять перейдут к тактике массированного сноса города. И тогда его удержать будет невозможно. Ну, а пока можем говорить, что они потеряли время, понесли серьезные потери, потому что в уличных боях контактный бой более выгоден нам в обороне, чем оккупантам – в наступлении. Можно сказать, что мы выиграли дополнительное время и потери орков умножили, но думать, что бои за Северодонецк изменит ход битвы за Донбасс было бы неуместным. Там очень непростая ситуация".

Наступательный темп россиян сбит

По мнению военного эксперта, полковника запаса Сергея Грабского, если проследить динамику и рассматривать более широкую перспективу, можно констатировать, что битву за Донбасс Россия уже проиграла.

"Кремль ставил задание быстрыми темпами "освободить" территории Луганской и Донецкой областей. Причем агрессор имел для этого неплохие перспективы. Ведь на начало этой стадии операции оккупанты контролировали более 70% Луганской области. Но через 2 месяца не достигли практически ничего. Зашли в Северодонецк, где ведут совершенно ненужные им бои. Пытались переправиться через Северский Донец, где потеряли массу людей и техники. Тактическим успехом можно считать продвижение в районе Попасной на 15-20 км. Но это точно не победа. На остальных направлениях на Донбассе мы видим относительную стабилизацию линии фронта. И противник уже не продвигается. Даже переходит кое-где к оборонным действиям", – отмечает Сергей Грабский.

Что касается перспективы, он не сомневается, что россия из политических целей, а не военной целесообразности, продолжит бросать свои подразделения в бой. На убой.

"Оккупанты будут нести тяжелые потери, проводя совершенно ненужную с военной точки зрения операцию по захвату Донецкой и Луганской областей в их админграницах. Но это такая специфика, традиция России воевать "до последнего солдата". Соответственно, лишь после того, как агрессор понесет потери, несовместимые с возможностью продолжать операцию (когда потери составят более 30% личного состава и техники в каждом подразделении), они вынуждены будут остановиться для перегруппировки", – прогнозирует эксперт.

И тут, подчеркивает он, всё зависит от того, как быстро Украина сможет сконцентрировать на определенных направлениях ресурсы – и нанести какие-то удары в ответ.

"Если посмотреть соотношение сторон на всей линии фронта (а она у нас более тысячи км), то видно, что основные силы противника сосредоточены именно на Донбассе. На других направлениях соотношение украинских войск к российским незначительно уступает последним. Примерно 1 к 1,5, не более. То есть, – поясняет Сергей Грабский, – россия не имеет возможности продолжать широкомасштабные наступательные действия. Лишь, используя традиционную тактику, продавливать нашу оборону на отдельном направлении, добиваясь абсолютно ненужных тактических "побед" ценой колоссальных потерь. К сожалению, то, что противник не считается со своими потерями, приводит и к большим потерям в рядах ВСУ. Лавина огня, которая обрушивается на стойкую оборону наших войск, объективно приводит к потерям и с нашей стороны. Но мы находимся в лучшей позиции. Ведь мы обороняемся. И на сегодня наша задача – удержать противника на тех позициях, что есть (и это уже практически выполнено). А далее посмотрим, насколько у россиян хватит инерции (именно инерции, а не боевого наступления), чтобы продолжать какие-то продвижения".