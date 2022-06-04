Битва за Сєверодонецьк: відомий військовий експерт спростував слова Арестовича

ЗСУ має перевагу над російською армією

Тяжкі втрати, які росіяни зазнали під час спроб захопити Сєвєродонецьк не були наслідком підготовленої українськими захисниками "пастки", як про це висловився радник голови ОПУ Олексій Арестович.

Про це розповів "Телеграфу" воєнний експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, якби ЗСУ готували пастку, то у Сєвєродонецьк зігнали б велике угруповання військ та важкої техніки, чого не було помічено.

Крім того, він зазначив, що через те, що мости, що ведуть до Сєвєродонецька, були знищені, перекидання туди техніки було б складним завданням.

Водночас Жданов вважає, що українські захисники були змушені відійти вглиб міста під артилерійськими та авіаційними ударами, що змусило окупантів вплутатися у вуличні бої.

"А вуличні бої відрізняються від звичайних тим, що вулиці та квартали можуть переходити з рук у руки. Залежно від ситуації в ході бойових дій. Той самий Сталінград під час Другої світової – там місяцями йшли бої не просто за той чи інший квартал, але навіть за той чи інший будинок", — сказав він.

Жданов наголосив, що те саме відбувається у Сєвєродонецьку, однак у цьому плані у бійців ЗСУ більше досвіду і є перевага у вигляді знання місцевості. При цьому він не виключив, що українські захисники навіть мають шанси утримати місто, хоч і маленькі.

Більше про те, що думають військові експерти про ситуацію в Сєверодонецьку та на Донбасі загалом, читайте у матеріалі "Телеграф": Чи був Сєвєродонецьк пасткою і хто виграє битву за Донбас: аналіз військових експертів.