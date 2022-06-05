Укр

Дым стоит столбом: эксклюзивные фото и видео с места "прилетов" в Киеве

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Киев попал под ракетный удар утром 05.06.2022 Новость обновлена 05 июня 2022, 10:02
Киев попал под ракетный удар утром 05.06.2022

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия

Утром в воскресенье, 5 июня, под ракетный удар попали объекты в Дарницком и Днепровском районах Киева. По предварительным данным, пострадал один человек, но разрушения масштабные.

По последним данным, ударили по гражданским и военным объектам в восточной части столицы, среди прочего, под удар попал и объект "Укрзализныци". Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и сделал эксклюзивные фото и видео.

По понятным причинам точное место "прилетов" мы не указываем, а фото и видео зацензурили.

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Удар по одному из объектов обошелся без серьезных последствий, пожара не возникло, хотя разрушения все же присутствуют. На месте работают специальные службы и находится много встревоженных местных жителей.

Место ЧП оградили
Место ЧП оградили
В зданиях разбились стекла
В зданиях разбились стекла
Работают спасатели
Работают спасатели

Второй "прилет" был намного разрушительнее, возник серьезный пожар. Масштабы его можно оценить с высоты:

Дым от пожара видно за много километров
Дым от пожара видно за много километров
Пожар возник серьезный
Пожар возник серьезный
Идут работы по ликвидации последствий ракетного удара
Идут работы по ликвидации последствий ракетного удара
Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются
Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются

Как сообщал "Телеграф", утром 5 июня взрывы также слышали в Киевской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях.

Теги:
#Киев #Пожар #Взрыв