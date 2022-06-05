Дым стоит столбом: эксклюзивные фото и видео с места "прилетов" в Киеве

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия

Утром в воскресенье, 5 июня, под ракетный удар попали объекты в Дарницком и Днепровском районах Киева. По предварительным данным, пострадал один человек, но разрушения масштабные.

По последним данным, ударили по гражданским и военным объектам в восточной части столицы, среди прочего, под удар попал и объект "Укрзализныци". Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и сделал эксклюзивные фото и видео.

По понятным причинам точное место "прилетов" мы не указываем, а фото и видео зацензурили.

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Удар по одному из объектов обошелся без серьезных последствий, пожара не возникло, хотя разрушения все же присутствуют. На месте работают специальные службы и находится много встревоженных местных жителей.

Место ЧП оградили

В зданиях разбились стекла

Работают спасатели

Второй "прилет" был намного разрушительнее, возник серьезный пожар. Масштабы его можно оценить с высоты:

Дым от пожара видно за много километров

Пожар возник серьезный

Идут работы по ликвидации последствий ракетного удара

Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются

Как сообщал "Телеграф", утром 5 июня взрывы также слышали в Киевской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях.