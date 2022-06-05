Ракетный удар по Киеву: как выглядит разрушенный россиянами завод (эксклюзивные фото)

Корреспондент "Телеграфа" побывал на ДВРЗ и показал, как выглядит разрушенный завод

Утро 5 июня в Украине началось с того, что россия нанесла массированный ракетный удар по ряду мирных городов. Помимо Одессы и Николаева мощные взрывы слышали и в столице, где было поврежден Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ).

Руководство "Укрзализныци" пригласило на территорию завода журналистов, чтобы те сами смогли увидеть масштабы повреждений. Кроме того пресс-тур был организован с целью опровергнуть заявление российского минобороны о том, что якобы на территории ДВРЗ прячут украинские танки.

Вместе с украинскими и международными журналистами на территории завода побывал и корреспондент "Телеграфа", который смог сделать ряд снимков

Кроме журналистов и сотрудников завода на место также прибыл народный депутат Николай Тищенко ("Слуга народа"), однако что он там делал так и осталось непонятно.

Как сообщалось ранее, массированный удар по Украине был нанесен около 5 часов утра, россияне запустили ракеты с акватории Черного моря и из Каспийского региона. При этом одна из крылатых ракет пролетела над территорией Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области.