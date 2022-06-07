Арестович-2: у Зеленского нашли нового успокоителя для украинцев

Подоляк объяснил, почему ВСУ может временно покидать территорию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решил отобрать у Алексея Арестовича звание "главного успокоителя украинцев" и записал положительное видео о делах на фронте. Он заверил жителей страны, что пугаться из-за новостей о временном отступлении ВСУ с некоторых территорий не стоит, ведь это только необходимые тактические маневры.

Свое успокаивающее видеообращение Подоляк обнародовал на странице в соцсети во вторник, 7 июня. Он заверил, что не стоит пугаться новостей, что Украина что-то отдает россиянам, ведь война — это постоянные тактические маневры. Также советник ОП отметил, что временная отдача территорий оккупантам происходит из-за того, что у них больше техники и личного состава, но главная задача украинских защитников — вымотать противника.

"Безусловно, война идет очень интенсивная, но надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а затем забираем назад, давалось россиянам большой кровью, чтобы мы их вымотали", — объяснил он.

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В комментариях под публикацией Подоляка украинцы обсуждают вероятность того, что нынешний советник главы ОП может стать следующим президентом после Владимира Зеленского. Некоторые пользователи сети пишут, что верят в слова политика и держатся. В свою очередь прекрасная половина жителей страны отмечает, что Подоляк просто "зайчик" и называет его "новым Арестовичем".

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник главы ОП Михаил Подоляк подробно рассказал, почему Украина не хочу идти ни на какие уступки россии и садиться за ней за стол переговоров, назвав страну-агрессора "лагерем со стукачами и вертухаем".