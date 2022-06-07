Укр

Арестович-2: у Зеленского нашли нового успокоителя для украинцев

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Алексей Арестович и Михаил Подоляк Новость обновлена 07 июня 2022, 14:10
Алексей Арестович и Михаил Подоляк

Подоляк объяснил, почему ВСУ может временно покидать территорию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решил отобрать у Алексея Арестовича звание "главного успокоителя украинцев" и записал положительное видео о делах на фронте. Он заверил жителей страны, что пугаться из-за новостей о временном отступлении ВСУ с некоторых территорий не стоит, ведь это только необходимые тактические маневры.

Свое успокаивающее видеообращение Подоляк обнародовал на странице в соцсети во вторник, 7 июня. Он заверил, что не стоит пугаться новостей, что Украина что-то отдает россиянам, ведь война — это постоянные тактические маневры. Также советник ОП отметил, что временная отдача территорий оккупантам происходит из-за того, что у них больше техники и личного состава, но главная задача украинских защитников — вымотать противника.

езусловно, война идет очень интенсивная, но надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а затем забираем назад, давалось россиянам большой кровью, чтобы мы их вымотали", — объяснил он.

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В комментариях под публикацией Подоляка украинцы обсуждают вероятность того, что нынешний советник главы ОП может стать следующим президентом после Владимира Зеленского. Некоторые пользователи сети пишут, что верят в слова политика и держатся. В свою очередь прекрасная половина жителей страны отмечает, что Подоляк просто "зайчик" и называет его "новым Арестовичем".

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник главы ОП Михаил Подоляк подробно рассказал, почему Украина не хочу идти ни на какие уступки россии и садиться за ней за стол переговоров, назвав страну-агрессора "лагерем со стукачами и вертухаем".

Теги:
#Война #Алексей Арестович #Відео #Михаил Подоляк