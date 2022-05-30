"Это страна стукачей и вертухаев": Подоляк рассказал, почему Украина не пойдет на уступки россии

Украина продолжает отстаивать свои позиции и четко отдает себе отчет, что россия — это та страна, от которой можно получить "нож в спину"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина как свободное государство не хочет идти на какие-либо компромиссы с россией, ведь от страны, живущей по принципу лагеря с "вертухаем" во главе, можно ожидать только выстрела в спину.

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Об этом он рассказал в своем интервью для издания "LB", добавив, что украинское государство — это страна свободных людей, а российская федерация выбрала себе другой стиль жизни, где правят "стукачи и вертухаи".

"Мы были свободны не потому, что мы об этом говорили или пели, потому что фактически. А в россии другой выбор – это лагерь. Просто есть вертухайчик, он тебе дает правила, он тебе дает "краешек хлеба" – заслужил. А если ты будешь стучать на кого-то – еще и масло… И так далее. Это страна стукачей и вертухаев. Возвращаясь к переговорным процессам и компромиссам. Ты не можешь сесть за стол переговоров со стукачем. Стукач по своему нутру – трус, обязательно захочет за ваши деньги получить и вертухай, который обязательно выстрелить тебе в спину, а потом скажет: "Извини, нам показалось, что ты собираешься..." Как говорил тот субъект из другой страны? "Собирались напасть сразу из четырех направлений. Я вам покажу, откуда…", – объяснил украинский чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине не собираются соглашаться на уступки агрессору относительно территориальной целостности и суверенитета страны, а также замораживание конфликта даже несмотря на сильное давление со стороны российской федерации на восточном направлении, а также просьбу партнеров "сохранить лицо путина".