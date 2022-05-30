НАТО не работает: у Зеленского дали понять, станет ли Украина членом Альянса и какие еще есть варианты

Чиновник убежден, что альянс нужно создавать с теми странами, которые готовы прийти на помощь

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал понять, что Украине нет смысла рассчитывать на вступление в НАТО, поскольку Североатлантический альянс фактически не является полноценно работающим содружеством.

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Об этом он рассказал в своем интервью для издания "LB", отвечая на вопросы журналиста о наличии других альтернатив у Украины, кроме вероятного членства в Североатлантическом альянсе.

"У нас есть альтернатива – создавать военные альянсы, которые действительно будут обеспечивать глобальную безопасность. ОБСЕ сегодня не работает, ООН сегодня не работает, НАТО сегодня не работает. Просто нужно вещи называть своими именами", — рассказал украинский чиновник.

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По его словам, Украина может создать любой альянс, в члены которого войдут те государства, что точно готовы в течение 72 часов принять решение о помощи стране, что подверглась нападению, предоставив ей оружие, деньги, консультации, а также войска.

"Надо, чтобы были альянсы, которые действительно готовы вмешиваться в ситуацию. В мире существуют лишь несколько варварских стран. Я не буду их называть, мы понимаем, их фактически по пальцам одной руки можем сосчитать. Две из них имеют мощный потенциал для того, чтобы атаковать глобальную сохранность" — подытожил Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник ОП Михаил Подоляк выступил с заявлением о том, что украинские защитники смогут освободить юг страны от оккупационной армии уже через несколько месяцев.