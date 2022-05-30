НАТО не працює: у Зеленського дали зрозуміти, чи стане Україна членом Альянсу та які ще є варіанти

Чиновник переконаний, що альянс потрібно створювати з тими країнами, які одразу готові прийти на допомогу

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дав зрозуміти, що Україні немає сенсу розраховувати на вступ до НАТО, оскільки Північноатлантичний альянс фактично не є повноцінно працюючою співдружністю.

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Про це він розповів у своєму інтерв'ю для видання "LB", відповідаючи на запитання журналіста щодо наявності інших альтернатив у України, окрім ймовірного членства у Північноатлантичному альянсі.

"У нас є альтернатива – створювати військові альянси, які дійсно будуть забезпечувати глобальну безпеку. ОБСЄ сьогодні не працює, ООН сьогодні не працює, НАТО сьогодні не працює. Просто треба речі називати своїми іменами", — розповів український чиновник.

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За його словами, Україна може створити будь-який альянс, до членів якого увійдуть ті країни, які точно готові протягом 72 годин прийняти рішення щодо допомоги тій, на яку було вчинено напад. Надати їй зброю, гроші, консультації, а також війська.

"Треба, щоб були альянси, які дійсно готові втручатись у ситуацію. У світі існують лише декілька варварських країн. Я не буду їх називати, ми розуміємо, їх фактично по пальцях однієї руки можемо порахувати. Дві з них мають потужний потенціал для того, щоб атакувати глобальну безпеку" — підсумував Подоляк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник ОП Михайло Подоляк виступив із заявою про те, що українські захисники зможуть звільнити південь країни від окупаційної армії вже за декілька місяців.