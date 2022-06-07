Тела некоторых погибших защитников "Азовстали" уже в Киеве: родственники говорят об обмене

Часть воинов еще идентифицируют на предмет принадлежности к отдельным подразделениям

Тела погибших украинских военнослужащих, переданных россией украинской стороне во время недавнего обмена, принадлежат защитникам Мариуполя и конкретно "Азовстали". Такое заявление сделали некоторые из родственников отдавших свою жизнь за Украину бойцов.

Информацию со ссылкой на личные источники публикует Reuters. Отмечается, что тела уже могут находиться в Киеве, прежде чем будут переданы непосредственно для церемоний прощания и погребения.

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Журналисты ссылаются на сообщение от семей мариупольских защитников. Информация якобы поступила еще поздним вечером в понедельник.

Сколько именно погибших воинов на заводе "Азовсталь" вернулись домой, пока неизвестно. Идет идентификация некоторых тел. Минимум треть из 160 полученных покойных защитников являются представителями полка "Азов", которые до последнего держали оборону Мариуполя.

"Принадлежность других бойцов к различным подразделениям выясняется", — цитирует издание свой источник.

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Следует отметить, что с освобождением выживших защитников "Азовстали" ситуация тоже непроста, и с каждым днем становится все сложнее и запутаннее. Как объяснила Екатерина Прокопенко, жена командира "Азова", сейчас к фактически пленным украинцам не имеют доступа третьи лица, в том числе представители международных организаций. Это очень усложняет законность получения любой информации о состоянии военных.

Также "Телеграф" рассказывал историю одного из военных, тяжело раненных в Мариуполе. Его сумели транспортировать на подконтрольную Украине территорию и сейчас он вспоминает ужасы войны уже на больничной койке.