"Ближайшая неделя будет сложной": Арестович дал тревожные прогнозы по Донбассу

Россияне смогли накопить резервы и перейти в наступление на Донбассе

Оккупационные войска смогли накопить необходимые силы для активизации наступления на ряде направлений, а потому украинцев ждет сложная неделя.

Об этом в беседе с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, наступление активизировали сразу на трех направлениях, кроме того сложной остается ситуация у Запорожья.

"Ближайшая неделька будет сложная для нас", — сказал он

В частности он отметил, что противник усилил обстрелы Северодонецка, который в настоящее время "сносится в ноль". Не исключает он и того, что город вскоре станет напоминать второй Мариуполь. Кроме того, оккупанты сняли войска с Бахмутовского направления и пытаются перерезать трассу Бахмут-Лисичанск.

Продвижение российских войск фиксируется на направлении Святогорска и трассы на Барвенково.

Мощная группировка также наблюдается возле Славянска.

"К осаде города могут перейти через неделю. Нашей обороне на севере города очень тяжело и перспективы их очень не ясны", — отметил Арестович и добавил, что противник находится в более выгодной фазе из-за задержек с поставками западного вооружения, а потому украинским защитникам надо продержаться до конца июня.

Вместе с тем добавил он и хороших новостей, а именно об освобождении Благодатного, что неподалеку от Херсона.

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Стоит отметить, что в сводке Генштаба ВСУ за 6 июня говорилось о том, что украинские защитники смогли нанести значительные потери оккупантам у Северодонецка, а также отбить наступление в районе трассы Бахмут-Лисичанск.