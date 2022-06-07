В Северодонецке идут уличные бои, а враг штурмует со стороны Лимана: карта боев в Украине

Ситуация на линии фронта остается напряженной

Российское вторжение продолжается — в Северодонецке идут ожесточенные городские бои. Вероятно, сейчас большая часть города под контролем врага, но во время боя часто все меняется. Продвинуться оккупантам удалось только в окрестностях Лимана.

Согласно данным Института изучения войны на соседнем направлении от Изюма врага удалось сдержать. Также на Харьковщине россияне удерживают оборонительные позиции на север от Харькова.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Также росвойска безуспешно атакуют на северо-востоке от Бахмута. Их цель — украинские логистические линии.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Наступление россии в сторону Славянска продолжается, но штурм был безуспешен. Обстрелы и атаки продолжились на Долгенькое, Большую Камышеваху, Вернополье. На запад от Лимана враг продвигается в окрестностях Щурового и Старого Каравана. В Святогорске, вероятно, уже идут бои в черте города. Оккупанты намерены двигаться на юг в сторону Славянска.

Карта боев на юге Харьковской и в Луганской области

Ситуация в Северодонецке: контроль над территориями часто переходит из рук в руки, точную ситуация в городе оценить сложно. Вероятно, что сейчас украинские воины обороняются на меньшей территории населенного пункта. Обстрелы врага усилились как в Северодонецке, так и в Лисичанске, Метелькино, Бороском, Устиновке, Тошковке, Приволье, Золотом, Врубовке, Горском, Орехово.

Карта боев в Северодонецке и окрестностях

Усиление обстрелов, вероятно, тактика врага, чтобы помешать украинским силам развертывать резервы и пополнять запасы.

Обстрелы продолжаются также и возле Бахмута на северо-восток. Украинскую армию могут теснить от Авдеевки — враг сообщает о захвате сел к юго-западу.

Читайте также: Категория Украина "Ближайшая неделя будет сложной": Арестович дал тревожные прогнозы по Донбассу Россияне смогли накопить резервы и перейти в наступление на Донбассе

Харьков

Местные контратаки на севере Харьковской области продолжается, предположительно бои идут в Цуповке, терновой, Великих Проходах. Харьков, Балаклея, Чугуев и Черкасская Лозовая были под огнем. Обстрелы российского врага не прекращаются.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Оккупанты обороняются и пытаются атаковать на северо-западе Херсонской области в районе Высокополья и Кочубеевки. Отметим, что по другим данным Благодатное украинские войска уже освободили — населенный пункт находится в 15 км от Херсона.

Карта боев на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", на Харьковщине на оккупированных территориях усиливается гнет россии — один из городов захотели присоединить к Белгородской области. В Мелитополе тем временем оккупанты повели себя странно — покинули часть блокпостов вокруг города и ушли.