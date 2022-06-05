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Бои за Северодонецк рф не нужны: военный эксперт объяснил, почему путин проиграл битву за Донбасс

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Бои за Северодонецк по факту россиянам не нужны, но их зачем-то ведут Новость обновлена 05 июня 2022, 06:36
Бои за Северодонецк по факту россиянам не нужны, но их зачем-то ведут

Вражеская армия на многих направлениях наконец-то замедлилась или вовсе остановилась

Линия фронта в Донецкой и Луганской областях продолжает быть одной из наиболее напряженных. Однако несмотря на жестокие сражения за тот же Северодонецк, полковник запаса Сергей Грабский просит обращать внимание на динамику боевых действий, которая в целом свидетельствует о проигрыше россии в битве за Донбасс.

Об этом военный эксперт подробнее рассказал "Телеграфу", анализируя происходящее на фронте.

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Грабский говорит, что главной задачей Кремля было "быстрое освобождение" Луганщины и Донетчины. Более того — у армии рф были все перспективы для такого шага, ведь в первые недели оккупантам удалось захватить более 70% территории Луганской области.

"Но через два месяца не достигли практически ничего, — констатирует эксперт. — Зашли в Северодонецк, где ведут совершенно ненужные им бои. Пытались переправиться через Северский Донец, где потеряли массу людей и техники. Тактическим успехом можно считать продвижение в районе Попасной на 15-20 км. Но это точно не победа".

По словам Грабского, большинство других направлений фронта на Донбассе демонстрируют относительную стабилизацию. Во многих случаях вражеская армия вынуждена отказаться от наступления и продвижения — приходится замедляться и начинать оборону.

При этом полковник запаса убежден, что российское руководство бросает своих солдат на убой исключительно ради достижений политический целей. На какую-то либо целесообразность, в том числе военную, им наплевать. Поэтому Сергей Грабский предсказывает огромные потери в оккупационной армии.

"Это такая специфика, традиция россии — воевать "до последнего солдата", — подчеркивает он. — Соответственно, лишь после того, как агрессор понесет потери, несовместимые с возможностью продолжать операцию, они вынуждены будут остановиться для перегруппировки".

Такими цифрами станет более трети личного состава и военной техники в каждом из подразделений, считает Грабский. Поэтому Украине так важно сейчас побыстрее скопить нужные ресурсы, дабы начать эффективно атаковать в ответ.

Сейчас, напоминает эксперт, большинство российских сил брошены именно на Донбасс. Если сравнивать присутствие живой силы на других направлениях фронта, то там все плюс-минус гладко — где-то в соотношении 1:1,5 — практически поровну.

"россия не имеет возможности продолжать широкомасштабные наступательные действия, — говорит Сергей Грабский. — Лишь, используя традиционную тактику, продавливать нашу оборону на отдельном направлении, добиваясь абсолютно ненужных тактических "побед" ценой колоссальных потерь".

Однако такой подход приводит и к большим потерям в украинской армии, которая держит героическую оборону. Однако у нас позиция лучше, и главная задача — удерживать врага на тех позициях, которые уже есть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, мог ли быть Северодонецк в действительности "ловушкой" для армии рф и как вообще проходит оборона Донбасса. Свои мнения высказали различные украинские эксперты.

Также мы рассказывали, что происходит на всех направлениях фронта, использовав для этого свежие карты боев в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Луганская область #Война #Донбасс #Северодонецк